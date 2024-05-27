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16:16, 27 мая 2024Моя страна

В Челябинске спасли постиранного в машинке кота

Фото: brizmaker / Shutterstock / Fotodom

Челябинские ветеринары спасли кота по кличке Беляш, которого случайно постирали в машинке. Соответствующий материал публикует портал «Хорошие новости».

Выяснилось, что питомец незаметно проник в машинку, когда его хозяйка загружала грязное белье. Пропажу животного заметили не сразу, и он провел в работающем барабане более десять минут. Отмечается, что Беляш не успел захлебнуться и получить переломы. Когда хозяйка заметила кота, то сразу же отправилась с ним в клинику.

На тот момент животное было при смерти: не определялось артериальное давление, температура тела упала до минимальных значений. Ветеринар установил внутривенный катетер, провел инфузионную терапию. К вечеру того же дня Беляш уже чувствовал себя намного лучше и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Краснодарском крае спасли слепого енота, который провел несколько дней без еды в запертом сарае в полной темноте.

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      Карина Черных
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