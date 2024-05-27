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10:18, 27 мая 2024Россия

В Дагестане машина с ехавшими с последнего звонка школьниками рухнула в обрыв

В Дагестане автомобиль с ехавшими с последнего звонка школьниками упал в обрыв

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Дагестане автомобиль, внутри которого находились школьники, ехавшие с последнего звонка, рухнул в обрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, за рулем машины была учительница. Кроме трех школьников, пассажиром в легковом авто была директриса Буркиханской средней образовательной школы. Женщина, предварительно, не справилась с управлением на скользкой дороге после дождя, из-за чего вылетела с обрыва в реку.

Врачи не смогли спасти педагога, находившегося за рулем авто. Также пострадали восьмиклассник, который находится в тяжелом состоянии, и директор образовательного учреждения — ее госпитализировали с легкими травмами. Двое других школьников не пострадали, один из них — сын дагестанской учительницы, находившейся за рулем.

Ранее в Дагестане автомобиль с людьми рухнул с обрыва из-за камнепада. Спасатели начали вести поиски одного из мужчин, находившегося в салоне авто.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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