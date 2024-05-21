В Дагестане автомобиль с людьми рухнул с обрыва

В Дагестане автомобиль с людьми рухнул с обрыва из-за камнепада

В Дагестане автомобиль с людьми рухнул с обрыва из-за камнепада. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, спасатели начали вести поиски одного из мужчин, находившегося в салоне авто. Другому удалось выбраться, его товарища унесло течением.

В местных Telegram-каналах отметили, что по состоянию на вечер 20 мая не успевшего выбраться из машины мужчину не обнаружили.

Других подробностей, а также официальной версии инцидента пока не появлялось.

Ранее сообщалось, что в Дагестане «УАЗик» с тремя дошкольниками внутри скатился в обрыв. Детсадовцы устроили игру с салоне машины в селе Хутрах. Предположительно, кто-то из малышей задел ручник, автомобиль покатился по камням вниз и въехал в постройку.

Отец одного из мальчиков в этот момент находился в доме. Его шестилетний сын получил перелом руки. Девочка-ровесница получила несовместимые с жизнью травмы. Ее пятилетнего брата санавиацией доставили в районную больницу.