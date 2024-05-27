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12:55, 27 мая 2024Россия

В Думе поддержали штрафы на 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Комитет ГД поддержал штрафы на 600 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Комитет Государственной Думы (ГД) по госстроительству поддержал принятие поправок, предусматривающих введение штрафов на 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках, передает РИА Новости.

Кроме наркотиков, под запрет подпали психотропные вещества, их аналоги или прекурсоры, содержащие наркотические средства растения или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Согласно проекту закона, физлицам будет грозить штраф на 2–4 тысячи рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения, должностным лицам — от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией, для предпринимателей без образования юрлица — тот же штраф или приостановление деятельности на три месяца, юрлицам грозит штраф на сумму от 300 тысяч до 600 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Если пропаганда наркотиков в интернете повторится, это станет причиной для наложения штрафа в размере 100–300 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов. Суд также сможет назначить исправительные работы на срок до двух лет.

В случае принятия закон может вступить в силу с сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона об экспертизе школьных учебников.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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