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23:16, 27 мая 2024Культура

В ГД на примере Булгакова объяснили запрет на упоминание наркотиков в литературе

Госдума: в литературе можно упоминать наркотики без способа их изготовления

Фото: Pixabay

В пресс-службе комитета Госдумы по здоровью рассказали, что упоминание тех или иных видов наркотических средств в литературных произведениях не является пропагандой в том случае, если автор не описывал способы их изготовления, сообщает РИА Новости.

«Не будет являться пропагандой наркотиков распространение произведений литературы и искусства, в которых упоминается о наркотиках, но не содержится сведений о способах, методах разработки, изготовления, использования и местах их приобретения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что это касается в том числе и классических произведений, например, таких как роман Михаила Булгакова «Морфий», в котором описывалась наркотическая зависимость главного героя, оправдывающаяся тем, что морфий оказывал не него положительное влияние.

Ранее в комитете Госдумы по госстроительству поддержали принятие поправок, предусматривающих введение штрафов на 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках.

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      Марина Совина
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