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12:45, 27 мая 2024Россия

В Госдуме поддержали проект закона о новых нежелательных организациях

Комитет ГД поддержал проект закона о новых нежелательных организациях

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал проект закона о новых нежелательных организациях. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает РИА Новости.

Согласно внесенному ранее проекту, нежелательными смогут признавать организации, учрежденные иностранными государственными институциями. Организации смогут признавать нежелательными даже в том случае, если иностранные госорганы лишь входят в состав их участников.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской неправительственной организации Либерально-демократическая лига Украины.

По данным ведомства, основными задачами организации являются дискредитация органов власти и проводимой руководством России внешней политики и размещение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России.

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      Марк Леонов
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