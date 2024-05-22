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09:42, 22 мая 2024Силовые структуры

В России признали нежелательной НПО Liberal Democratic League of Ukraine

ГП признала нежелательной в России НПО Liberal Democratic League of Ukraine

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность украинской неправительственной организации (НПО) Либерально-демократическая лига Украины (Liberal Democratic League of Ukraine). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, основными задачами организации являются дискредитация органов власти и проводимой руководством России внешней политики, размещение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России, дестабилизация обстановки и эскалация напряженности в российском обществе.

Так Либерально-демократическая лига Украины открыто распространяет антироссийские идеи. А ее представители на международных площадках призывают к помощи Украине, блокаде России, расширению против нее санкций и поддерживают экстремистские организации.

Ранее Министерство юстиции России внесло американскую правозащитную организацию Freedom House («Фридом Хаус») и украинский благотворительный фонд «Вернись живым» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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