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18:31, 21 мая 2024Силовые структуры

Американскую организацию Freedom House признали нежелательной в России

Минюст России внес Freedom House и фонд «Вернись живым» в список нежелательных

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Министерство юстиции России внесло американскую правозащитную организацию Freedom House («Фридом Хаус») и украинский благотворительный фонд «Вернись живым» в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Это следует из материалов на сайте ведомства.

«Международный благотворительный фонд "Вернись живым" (Украина). Freedom House, Inc. («Фридом Хаус») (США)», — значится в перечне.

7 мая Генпрокуратура России признала Freedom House нежелательной. В ведомстве отметили, что одним из основных направлений деятельности организации является содействие установлению «главенствующей» роли США в мире.

Ранее Минюст внес в список нежелательных организаций немецкий Boris Nemtsov Foundation for Freedom («Фонд Бориса Немцова за Свободу»). Фонд был основан женой политика – Жанной Немцовой.

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      Олеся Мицкевич
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