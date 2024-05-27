В Грузии рассказали о призывах отправить военных на Украину

Спикер парламента Грузии: Тбилиси подталкивали отправить войска на Украину

Представители отдельных стран за закрытыми дверьми подталкивали Тбилиси отправить войска на Украину. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

«Это были как открытые призывы [к Тбилиси], так и за закрытыми дверями некоторые друзья и недруги нас к этому подталкивали, чтобы власти Грузии отправили бойцов на Украину, что напрямую означало войну», — сказал он.

Папуашвили также подчеркнул, что ему непонятно, почему от Тбилиси требовали таких действий, тогда как ни одна из стран НАТО не отправила своих военных Киеву. По его словам, Грузию втягивали в военные действия как напрямую, так и попыткой поддержать антироссийские санкции. Спикер парламента отметил, что отправить войска на Украину также требовали неправительственные организации, проводившие в Тбилиси митинги с таким призывом.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, если Грузия не изменит закон об иноагентах, ее статус кандидата в ЕС будет отменен. По его словам, публичное обновление статуса отношений Грузии и Евросоюза о присоединении страны к организации было бы лучшим результатом встречи европейских дипломатов.