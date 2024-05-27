Среда обитания
Все
16:26, 27 мая 2024Среда обитания

В Исландии открыли крупнейший в мире завод по удалению углерода из атмосферы

В Исландии начал работать крупнейший завод по удалению углерода из атмосферы

Изображение: Climeworks / Reuters

Швейцарская компания Climeworks открыла в Исландии крупнейший в мире завод по улавливанию углерода из атмосферы. Об этом говорится на сайте организации.

Предприятие под названием «Мамонт» стало второй коммерческой установкой прямого улавливания воздуха (DAC) Climeworks, и она в 10 раз превышает размер своего предшественника. Строительство завода началось в 2022 году, на данный момент в рабочем состоянии находятся 90 процентов всех систем. «Мамонт» способен извлекать из атмосферы 36 тысяч тон углерода ежегодно.

Технология DAC предполагает всасывание воздуха и удаление углерода с помощью химических веществ. Извлеченный углерод может быть сохранен под землей, повторно использован или превращен в твердые продукты. Climeworks планирует перемещать его под землю.

Ранее ученые предложили новый метод улавливания углекислого газа из атмосферы, который работает на чистой и относительно недорогой геотермальной энергии.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      На Украине начали расследовать отступление ВСУ в Харьковской области

      Кейт Бекинсейл ответила критикам ее чрезмерной худобы фразой «я пытаюсь выжить»

      Рэпер Vacio решил отказаться от российского гражданства

      Раскрыты подробности выпуска обновленной «Волги»

      Слепаков обжаловал в кассации отказ в снятии статуса иноагента

      Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

      Снимавшая на видео природу россиянка полчаса не замечала рядом опасного хищника

      Илон Маск собрался создать суперкомпьютер

      Названо число оставшихся у ВСУ после уничтожения над Волчанском самолетов МиГ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше