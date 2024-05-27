В Исландии открыли крупнейший в мире завод по удалению углерода из атмосферы

В Исландии начал работать крупнейший завод по удалению углерода из атмосферы

Швейцарская компания Climeworks открыла в Исландии крупнейший в мире завод по улавливанию углерода из атмосферы. Об этом говорится на сайте организации.

Предприятие под названием «Мамонт» стало второй коммерческой установкой прямого улавливания воздуха (DAC) Climeworks, и она в 10 раз превышает размер своего предшественника. Строительство завода началось в 2022 году, на данный момент в рабочем состоянии находятся 90 процентов всех систем. «Мамонт» способен извлекать из атмосферы 36 тысяч тон углерода ежегодно.

Технология DAC предполагает всасывание воздуха и удаление углерода с помощью химических веществ. Извлеченный углерод может быть сохранен под землей, повторно использован или превращен в твердые продукты. Climeworks планирует перемещать его под землю.

Ранее ученые предложили новый метод улавливания углекислого газа из атмосферы, который работает на чистой и относительно недорогой геотермальной энергии.