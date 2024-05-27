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11:11, 27 мая 2024Мир

В Конгрессе США пообещали поставить Тайваню новое оружие в отличие от Украины

Конгрессмен Маккол: США поставят Тайваню новое оружие, а не старое, как Украине

Фото: Daniel Ceng / AP

США поставят Тайваню новые передовые системы вооружений, а не старые, как Украине. Поставлять новейшее оружие Тайваню пообещал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте телеканала FTV News.

«В отличие от Украины, мне задают много вопросов по этому поводу, это не должна быть сухопутная война. В основном, это сражение на море. Тайвань, в отличие от Украины, будет получать новые системы вооружений, а не старые», — сказал конгрессмен.

По его словам, Тайваню будет поставлен новый запас вооружений новейших американских технологий.

Ранее стало известно, что делегация Конгресса США во главе с Макколом посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. В общей сложности делегация состоит из шести конгрессменов. На острове они встретятся с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений

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      Семен Александров
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