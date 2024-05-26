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16:22, 26 мая 2024Мир

Делегация Конгресса США вновь посетит Тайвань

Делегация Конгресса США посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая

Фото: Ann Wang / Reuters

Делегация Конгресса США, во главе с председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом, посетит Тайвань в период с 26 по 30 мая. Об этом сообщает Американский институт на Тайване (AIT).

Кроме Маккола, в делегацию вошли два представителя Демократической партии — Крисси Халухан от Пенсильвании и Джимми Панетта от Калифорнии, и три представителя от Республиканской партииДжо Уилсон от Южной Каролины, Янг Ким от Калифорнии и Энди Барр от Кентукки. В общей сложности делегация состоит из шести конгрессменов. Они прибудут на остров для встречи с высокопоставленными руководителями Тайваня и представителями гражданского общества для обсуждения американо-тайваньских отношений, вопросов торговли и инвестиций, а также региональной безопасности.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США воздержаться от организации визитов конгрессменов на Тайвань, иначе Вашингтон будет нести ответственность за последствия.

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      Анна Габай
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