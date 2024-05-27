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09:00, 28 мая 2024Экономика

В Москве подешевела аренда жилья

В Москве подешевела аренда жилья на фоне низкого сезонного спроса

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На фоне низкого сезонного спроса в Москве подешевела аренда жилья. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты сервиса «Яндекс Аренда».

Снижение средней арендной ставки в мае отмечается практически во всех форматах жилья. Сильнее всего за месяц в Москве подешевели «трешки» — на 4,5 процента, до 130,4 тысячи рублей в месяц. Цена на «двушки» снизилась на два процента, до 81,1 тысячи рублей, а на «однушки» — на 2,1 процента, до 58,6 тысячи. Аренда студий также незначительно подешевела. Этот формат стал доступнее на 0,7 процента, а средняя цена составила 60 тысяч рублей в месяц.

Согласно прогнозам, цены на аренду начнут расти с середины лета. «На рынке появится большая активность в силу сезонного фактора: возвращения людей из отпусков, переезда в столицы профессиональных кадров из регионов в преддверии старта сезона активного найма, а также студентов и абитуриентов», — объяснил руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

Ранее россиянам назвали стоимость аренды самой дорогой квартиры в центре Москвы. Поселиться в таком объекте можно за 2,6 миллиона рублей в месяц.

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      Александра Качан
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