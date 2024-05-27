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16:55, 27 мая 2024Среда обитания

В России предложили обновить стратегию развития заповедной системы

Общественный совет при Минприроды предложил обновить стратегию развития ООПТ

Фото: Unsplash

Общественный совет при Минприроды России предложил обновить стратегию развития заповедной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

В обновленной версии предлагается учесть национальные цели и новый майский указ президента. В нем есть соответствующий пункт, который включает сохранение лесов, экологическое разнообразие, устойчивое развитие особых районов природных территорий, а также создание условий для экологического туризма в национальных парках.

«Это ориентир для нашей деятельности. Соответствующие нормативные акты, которые будут приниматься, и национальный проект "Экологическое благополучие", который будет запущен в самое ближайшее время, это один из приоритетов развития», — объяснил глава ВНИИ «Экология» и общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Научным сопровождением работы займется ВНИИ «Экология». Подчеркивается, что при актуализации стратегии специалисты будут опираться на глубоко проработанные научные исследования.

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      Александра Качан
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