В России предложили обновить стратегию развития заповедной системы

Общественный совет при Минприроды предложил обновить стратегию развития ООПТ

Общественный совет при Минприроды России предложил обновить стратегию развития заповедной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 2030 года. Об этом сообщает ТАСС.

В обновленной версии предлагается учесть национальные цели и новый майский указ президента. В нем есть соответствующий пункт, который включает сохранение лесов, экологическое разнообразие, устойчивое развитие особых районов природных территорий, а также создание условий для экологического туризма в национальных парках.

«Это ориентир для нашей деятельности. Соответствующие нормативные акты, которые будут приниматься, и национальный проект "Экологическое благополучие", который будет запущен в самое ближайшее время, это один из приоритетов развития», — объяснил глава ВНИИ «Экология» и общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Научным сопровождением работы займется ВНИИ «Экология». Подчеркивается, что при актуализации стратегии специалисты будут опираться на глубоко проработанные научные исследования.