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17:09, 27 мая 2024Экономика

В России собрались ввести режим ЧС из-за последствий заморозков

Минсельхоз: в РФ планируется ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

Фото: Наталья Коллегова / Pixabay

В России собираются ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее в понедельник министр допустила организацию поставок яблок из-за рубежа на фоне ожидаемых сложностей с урожаем из-за влияния последствий заморозков. Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность импорта этого вида фруктов, призванного нивелировать негативное влияние на цены.

Министр отметила, что сроки принятия решения по поводу ЧС пока не определены, а «компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры».

Из-за произошедших в России майских заморозков на территории ряда регионов страны уже ввели соответствующий режим. Посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, что соответствует примерно одному проценту от их общей площади.

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      Дмитрий Воронин
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