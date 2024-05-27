В России собрались ввести режим ЧС из-за последствий заморозков

Минсельхоз: в РФ планируется ввести федеральный режим ЧС из-за заморозков

В России собираются ввести федеральный режим ЧС из-за ущерба урожаю во время аномальных майских заморозков, сообщила глава Минсельхоза РФ Оксана Лут, слова которой приводит РИА Новости.

Ранее в понедельник министр допустила организацию поставок яблок из-за рубежа на фоне ожидаемых сложностей с урожаем из-за влияния последствий заморозков. Поскольку речь идет о социально значимом продукте, в ведомстве намерены рассмотреть вместе с Минэкономразвития возможность импорта этого вида фруктов, призванного нивелировать негативное влияние на цены.

Министр отметила, что сроки принятия решения по поводу ЧС пока не определены, а «компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры».

Из-за произошедших в России майских заморозков на территории ряда регионов страны уже ввели соответствующий режим. Посевы погибли на площади 830 тысяч гектаров, что соответствует примерно одному проценту от их общей площади.