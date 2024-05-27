В России задумали ввести новый вид пенсий

Минфин призвал развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий

В России может появиться концепция корпоративного пенсионного обеспечения, которая охватит самые разные категории наемных работников. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталии Каменской, представленной на конференции Investfunds Forum XV.

Министерство также надеется, что в перспективе корпоративное пенсионное обеспечение будет закреплено на законодательном уровне.

Каменская допустила, что работодатели, подключившиеся к такой системе, будут освобождены от налога на прибыль с тех средств, которые направятся на программу долгосрочных сбережений. Чиновница напомнила, что эта норма уже практикуется компаниями, запустившими у себя корпоративные программы.

В Минфине обратили внимание, что недавно заработавшая программа долгосрочных сбережений нацелена на то, чтобы развить у населения культуру формирования долгосрочных сбережений. Кроме того, власти надеются, что население начнет положительно относиться к НПФ и государству как к гаранту подобных накоплений.

Если эти задачи удастся решить, то, как полагает Каменская, граждане РФ начнут вступать в проекты по долгосрочным сбережениям, к которым относятся и программы корпоративного пенсионного обеспечения. В свою очередь, компании, создавшие у себя КПП, смогут таким образом сохранять свои кадры.

Ранее сообщалось, что почти 50 процентов работодателей в России согласны софинансировать счета их сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Однако многие компании готовы сделать такие шаги только в том случае, если им поможет государство, например обеспечив те или иные налоговые льготы.

По данным Центробанка РФ, в 2023 году совокупный портфель пенсионных средств в стране превысил 7,5 триллиона рублей, увеличившись за год на 7,2 процента. Регулятор объясняет такой рост доходностью от инвестирования средств, а также притоком денег в систему негосударственного пенсионного обеспечения.