Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:41, 27 мая 2024Экономика

В России задумали ввести новый вид пенсий

Минфин призвал развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В России может появиться концепция корпоративного пенсионного обеспечения, которая охватит самые разные категории наемных работников. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию начальника отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталии Каменской, представленной на конференции Investfunds Forum XV.

Министерство также надеется, что в перспективе корпоративное пенсионное обеспечение будет закреплено на законодательном уровне.

Каменская допустила, что работодатели, подключившиеся к такой системе, будут освобождены от налога на прибыль с тех средств, которые направятся на программу долгосрочных сбережений. Чиновница напомнила, что эта норма уже практикуется компаниями, запустившими у себя корпоративные программы.

Материалы по теме:
Кто пойдет на пенсию по старости в 2024 году? Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин: таблица
Кто пойдет на пенсию по старости в 2024 году?Возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин: таблица
31 января 2024
Социальная пенсия в России в 2024 году: кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
Социальная пенсия в России в 2024 году:кто имеет право на выплату и каков ее размер после индексации в апреле
22 апреля 2024

В Минфине обратили внимание, что недавно заработавшая программа долгосрочных сбережений нацелена на то, чтобы развить у населения культуру формирования долгосрочных сбережений. Кроме того, власти надеются, что население начнет положительно относиться к НПФ и государству как к гаранту подобных накоплений.

Если эти задачи удастся решить, то, как полагает Каменская, граждане РФ начнут вступать в проекты по долгосрочным сбережениям, к которым относятся и программы корпоративного пенсионного обеспечения. В свою очередь, компании, создавшие у себя КПП, смогут таким образом сохранять свои кадры.

Ранее сообщалось, что почти 50 процентов работодателей в России согласны софинансировать счета их сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Однако многие компании готовы сделать такие шаги только в том случае, если им поможет государство, например обеспечив те или иные налоговые льготы.

По данным Центробанка РФ, в 2023 году совокупный портфель пенсионных средств в стране превысил 7,5 триллиона рублей, увеличившись за год на 7,2 процента. Регулятор объясняет такой рост доходностью от инвестирования средств, а также притоком денег в систему негосударственного пенсионного обеспечения.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      В Раде предложили проверять адрес проживания при получении водительских прав

      Раскрыты подробности покушения полковников на Зеленского и Буданова

      Тысячи жителей Папуа — Новой Гвинеи оказались под землей из-за оползня

      78-летняя Шер вышла на сцену в оголяющем тело комбинезоне

      Курс доллара упал до минимума с конца января

      Россиянам раскрыли выгодные для отдыха направления внутри страны

      МИД Китая прокомментировал обращение Зеленского к Си Цзиньпину

      Служба доставки СДЭК остановила выдачу посылок из-за технического сбоя

      В России задумали ввести новый вид пенсий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше