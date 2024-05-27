В российском городе установили раскачивающиеся в велодорожку качели

В Тюмени установили раскачивающиеся в велодорожку качели

В Тюмени местный застройщик установил во дворе жилого комплекса (ЖК) качели, которые раскачиваются прямо в велодорожку. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Подъем».

Речь идет о ЖК «Европейский Берег» от застройщика «Страна». На снимках, сделанных местными жителями, видно, что при сильном раскачивании есть риск опасного столкновения велосипедиста с сидящим в качелях человеком. Тюменцы в социальных сетях предположили, что такие качели были сделаны для «уменьшения популяции велосипедистов и самокатчиков».

В пресс-службе компании журналисту издания сообщили, что официальных жалоб от жильцов им не поступало. Представитель организации отметил, что опасность для их здоровья возникла из-за сорванных ограничителей.

«Так как изначально качели предназначены для спокойного отдыха, на них предусмотрены ограничители, которые не позволяют совершать большую амплитуду движений. Но данные ограничители были сорваны. Для того, чтобы в будущем подобное не повторилось, данные качели будут демонтированы. Застройщик подготовит новое техрешение», — заключил собеседник «Подъема».

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