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16:35, 22 мая 2024Экономика

В российском городе запретили лежать на лавочках

Власти Ярославля ввели запрет на лежание на лавочках

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Ярославле местные власти поддержали инициативу о внесении изменений в правила благоустройства города. Речь идет о запрете лежать на лавочках, передает «Подъем».

В администрации уточнили, что запрет ввели из-за многочисленных жалоб горожан. «В весенне-летний период лавки в центре города занимают люди, ведущие маргинальный образ жизни, что вызывает негативное впечатление у жителей и туристов», — рассказал собеседник издания. Штрафы за лежание пока не ввели.

В разговоре с «Подъемом» общественник Сергей Казанский пожаловался на бомжей. «Есть у нас центральная улица у ротонды Гостиного двора, зона охраны ЮНЕСКО. Мэрия выполнила благоустройство сквера, установила лавочки. Но эти лавочки оккупировали бомжи», — рассказал он.

С лета 2023 года в Ярославской области начали наказывать за плевки в общественных местах. Нарушителей отслеживают по камерам. За плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей, в случае повторного нарушения — три тысячи. А тем, кто сообщит о плюющихся, обещают приплачивать.

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      Платон Щукин
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