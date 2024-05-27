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19:04, 27 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина сжег квартиру бывшей возлюбленной из-за мести

В Башкирии мужчина сжег квартиру бывшей возлюбленной из-за мести

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Башкирии мужчина сжег квартиру бывшей возлюбленной из-за мести. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash Batash.

ЧП произошло сегодня утром. Очевидцы сообщают, что сначала был слышен мощный взрыв, а потом в небо взмыл столб черного дыма. По их словам, на камерах наблюдения показали, что поджигатель был в маске и с сумкой.

По предварительным данным, злоумышленник проник в квартиру пострадавшей, открыл конфорки на плите и поджег газ. Спасатели эвакуировали 30 человек и потушили огонь на площади 60 квадратных метров. Пострадавших от огня нет.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который сжег машину бывшей девушки из ревности.

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      Анна Габай
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