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10:11, 27 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе воспитанник школы-интерната напал с ножом на прохожего

В Ленобласти воспитанник школы-интерната ранил ножом прохожего

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали 15-летнего воспитанника школы-интерната, ударившего ножом 36-летнего прохожего. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 26 мая в Гатчине. В полицию позвонили из больницы и рассказали об обращении в учреждение россиянина с проникающим ранением. Сотрудники выяснили, что подросток поссорился с потерпевшим в доме на Советской улице. Он ударил мужчину ножом в живот.

Школьника уже задержали, у него изъяли нож и бейсбольную биту. Возбуждено дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее стало известно, что в Тыве 16-летний юноша ударил мужчину ножом в грудь из-за отказа купить ему алкоголь.

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      Екатерина Кашурникова
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