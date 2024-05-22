Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:53, 22 мая 2024Силовые структуры

Россиянин отказался покупать алкоголь 16-летнему юноше и получил ножом в грудь

В Тыве 16-летний подросток получил 5 лет колонии из-за убийства мужчины

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Тыве 16-летний юноша получил пять лет лишения свободы из-за ножевой расправы над жителем города Чадан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тыве.

Подросток признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2023 года на улице Чурмет-Дажы в Чадане. Тогда несовершеннолетний подсудимый ударил ножом в грудь мужчину из-за его отказа покупать ему алкоголь. После полученного ранения пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Дагестане подросток с ножом напал на полицейского. Он совершил нападение на патрульного в момент, когда тот вез его в отдел. Несовершеннолетний выхватил нож и нанес два удара оперативнику — в грудь и в плечо. По предварительным данным, этот поступок он совершил из-за мести за двоюродных братьев, которых посадили по обвинению в экстремизме. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россияна Марковская покинула Минобороны. Она стала личным пресс-секретарем Шойгу в 26 лет

      Жена втайне от мужа стала переписываться с незнакомцем и оказалась в тупике

      Белый дом сообщил о подготовке США к конференции по Украине

      Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей РПЛ

      Россиянин отказался покупать алкоголь 16-летнему юноше и получил ножом в грудь

      Предсказан срок снижения цен на квартиры в России

      Зеленский заявил о концентрации внимания на северо-восточной границе Украины

      Сара Джессика Паркер прошлась по улице в прозрачном платье

      В российском городе загорелось промышленное здание

      Известная российская телеведущая показала особняк под Москвой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше