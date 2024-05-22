Россиянин отказался покупать алкоголь 16-летнему юноше и получил ножом в грудь

В Тыве 16-летний подросток получил 5 лет колонии из-за убийства мужчины

В Тыве 16-летний юноша получил пять лет лишения свободы из-за ножевой расправы над жителем города Чадан. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Тыве.

Подросток признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным следствия, преступление произошло в апреле 2023 года на улице Чурмет-Дажы в Чадане. Тогда несовершеннолетний подсудимый ударил ножом в грудь мужчину из-за его отказа покупать ему алкоголь. После полученного ранения пострадавший не выжил.

Ранее сообщалось, что в Дагестане подросток с ножом напал на полицейского. Он совершил нападение на патрульного в момент, когда тот вез его в отдел. Несовершеннолетний выхватил нож и нанес два удара оперативнику — в грудь и в плечо. По предварительным данным, этот поступок он совершил из-за мести за двоюродных братьев, которых посадили по обвинению в экстремизме. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.