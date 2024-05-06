Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 6 мая 2024Силовые структуры

Нападение подростка с ножом на полицейского в российском регионе попало на видео

В Дагестане подросток с ножом напал на полицейского
Начало событий в новости В российском регионе подросток с ножом напал на полицейского

Нападение подростка с ножом на полицейского в Дагестане попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На записи видно, как молодые люди едут в автомобиле, и один из них неожиданно нападает на второго.

По данным следствия, нападавший задержан. Он совершил нападение на патрульного в момент, когда тот вез его в отдел. Несовершеннолетний выхватил нож и нанес два удара оперативнику — в грудь и в плечо. По предварительным данным, этот поступок он совершил из-за мести за двоюродных братьев, которых посадили по обвинению в экстремизме. Сейчас решается вопрос о мере пресечения

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток напал на оперативника в момент, когда попробовал отобрать у него оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?

      Раскрыта стоимость закрытого выступления Орбакайте в России

      Глава МИД Польши назвал шоком желание судьи получить убежище в Белоруссии

      Премьер Украины заявил о потере территорий за время ожидания помощи от США

      Появилось видео с атакованными дронами-камикадзе ВСУ под Белгородом автобусами

      Глава ЕК заявила о надеждах повлиять на Россию через Китай

      Названы последствия провала встречи по Украине в Швейцарии для Зеленского

      Мировым контейнерным перевозкам спрогнозировали серьезные сбои

      Нападение подростка с ножом на полицейского в российском регионе попало на видео

      Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше