Нападение подростка с ножом на полицейского в российском регионе попало на видео

В Дагестане подросток с ножом напал на полицейского

Начало событий в новости В российском регионе подросток с ножом напал на полицейского

Нападение подростка с ножом на полицейского в Дагестане попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На записи видно, как молодые люди едут в автомобиле, и один из них неожиданно нападает на второго.

По данным следствия, нападавший задержан. Он совершил нападение на патрульного в момент, когда тот вез его в отдел. Несовершеннолетний выхватил нож и нанес два удара оперативнику — в грудь и в плечо. По предварительным данным, этот поступок он совершил из-за мести за двоюродных братьев, которых посадили по обвинению в экстремизме. Сейчас решается вопрос о мере пресечения

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток напал на оперативника в момент, когда попробовал отобрать у него оружие.

