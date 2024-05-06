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09:53, 6 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе подросток с ножом напал на полицейского

В Дагестане подросток дважды ударил ножом полицейского

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дагестане подросток напал на полицейского и дважды ударил его ножом. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на некий источник.

По данным «РЕН ТВ», 16-летний подросток напал на сотрудника полиции в ночь на 6 мая, селе Сргокала. Пострадавшего доставили в больницу. Информация о его состоянии уточняется.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали 20-летнего уроженца Республики Марий Эл, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Нападение произошло, когда сотрудники патрульно-постовой службы заметили нескольких молодых людей, устроивших драку. Правоохранители попросили их прекратить конфликт, но безуспешно. Тогда они решили задержать хулиганов и доставить в полицейский отдел. Однако один из участников потасовки достал нож и несколько раз ударил им в живот сотрудника МВД. Затем он сбежал, но вскоре его поймали на Профсоюзной улице.

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      Анна Габай
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