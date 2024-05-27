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18:46, 27 мая 2024Ценности

В сети восхитились внешностью Анны Седоковой в бикини

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя исполнительница прошлась перед камерой и спустилась в бассейн под открытым небом. При этом звезда примерила нюдовое бикини, которое сливалось с ее кожей, и распустила уложенные мелкими волнами волосы.

Юзеры оценили внешность певицы в комментариях. «Три ребенка, а вы такая красивая, шикарная женщина. 25-27 лет — больше не дашь», «Лучшая фигура. Все при ней: бедра, талия, грудь», «Вы такая идеальная», — высказались поклонники.

Ранее в мае бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась без одежды и показала видео фанатам.

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      Карина Черных
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