В СК заинтересовались дракой со стрельбой с участием вагнеровцев

Глава СК Бастрыкин требует доклад о драке вагнеровцев со стрельбой в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой в Челябинской области. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства в Telegram.

Дело завели по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), после того как между двумя компаниями в Челябинске произошел конфликт на почве личной неприязни, в результате участники начали стрелять из травматического оружия по второй компании. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Глава СК РФ поручил представить доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области.

Ранее стало известно, что в потасовке с применением оружия участвовали бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», в результате чего в городе были введены усиления.

Все началось, когда 18-летняя девушка гуляла по городу со своим парнем, и они повстречали ее бывшего возлюбленного. Экс-бойфренд избил молодого человека, тогда девушка позвонила отцу, бывшему бойцу ЧВК. В результате произошло столкновение между ним и его бывшими сослуживцами с компанией экс-возлюбленного дочери, в котором вагнеровцы одержали верх.