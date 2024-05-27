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20:09, 27 мая 2024Экономика

Власти российского города пожаловались на риск переломать ноги о тротуары

Врио губернатора Демешин: о тротуары в Хабаровске можно переломать ноги

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин раскритиковал тротуары в административном центре. По его словам, о тротуары в городе пешеходы могут переломать ноги, передает Telegram-канал Daily Storm.

«Это же вот по большому счету не сильно великие деньги. И это точно надо делать. Вот вы, товарищ мэр, ноги не поломайте здесь по этим тротуарам», — заявил глава региона во время прогулки по Хабаровску с мэром Сергеем Кравчуком.

Демешин пожаловался на недоработку городских властей, которые, как он предположил, не передвигаются пешком по улицам. «Здесь, наверное, не ходить, а только прыгать можно», — подчеркнул губернатор. Демешин призвал администрацию Хабаровска поменять подход к благоустройству и начать с относительно недорогих работ — заделать дыры в асфальте, высадить цветы, обустроить спортивные и детские площадки.

Ранее жительница Ростова-на-Дону заставила дорожников залатать двухметровую яму и починить ее машину, которая туда провалилась. В момент аварии женщина ехала на дачу и из-за непогоды и луж не заметила яму, в результате чего ее авто провалилось прямо в выбоину на дороге и сломалось.

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      Нина Ташевская
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