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09:21, 27 мая 2024Мир

Военная хунта Буркина-Фасо продлила правление до 2029 года

FT: хунта Буркина-Фасо отказалась от выборов и продлила правление до 2029 года

Военная хунта Буркина-Фасо отказалась от выборов и продлила свое правление как минимум до 2029 года. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Военное правительство решило не проводить выборы, первоначально обещанные в 2024 году, на фоне жестокого мятежа, охватившего страну. Как отмечает издание, этот шаг закрепляет контроль режима далеко за пределами 21-месячного переходного периода, согласованного, когда он пришел к власти в результате государственного переворота два года назад.

Временный лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре 25 мая подписал новую хартию, которая вступит в силу 2 июля. Согласно документам, 36-летний мужчина станет президентом и «верховным лидером» вооруженных сил, а также будет иметь право участвовать в выборах, когда бы они ни проводились.

«Хартия, одобренная после обсуждений с законодателями, силами безопасности, а также религиозными группами и группами гражданского общества, в основном лояльными военному режиму, консолидирует власть правящей хунты Патриотического движения за защиту и восстановление, которая управляет Буркина-Фасо с 2022 года», — говорится в материале.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон прорабатывает возможность создания военного присутствия в странах Западной Африки. По словам американского министра обороны, его ведомство совместно с Госдепартаментом прорабатываем этот вопрос касательно Мали и Буркина-Фасо.

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      Виктория Кондратьева
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