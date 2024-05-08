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19:10, 8 мая 2024Мир

Пентагон заявил о работе США по созданию военного присутствия в Западной Африке

Пентагон: США прорабатывают возможность военного присутствия в Западной Африке

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Вашингтон прорабатывает возможность создания военного присутствия в странах Западной Африки. Об этом на слушаниях в Сенате Конгресса заявил министр обороны США Ллойд Остин. Трансляция доступна на официальном сайте верхней палаты американского парламента.

«Это важная территория. В настоящее время мы совместно с Госдепартаментом прорабатываем вопрос касательно (...) [Мали и Буркина-Фасо] и развиваем возможности для установления присутствия и развития более значимого партнерства с ними», — заверил шеф Пентагона.

По словам главы американского оборонного ведомства, Пентагон продолжает работу по созданию такого рода присутствия.

Ранее Остин заявил, что США выведут войска из Нигера. Уточняется, что американская армия объявила о введении режима повышенной боевой готовности из-за размещения поблизости российского контингента на территории авиабазы Военно-воздушных сил Нигера.

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      Виктория Кондратьева
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