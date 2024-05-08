Шеф Пентагона Остин заявил, что США выведут войска из Нигера

США намерены вывести свои войска из Нигера. C таким заявлением на слушаниях в Сенате Конгресса США выступил шеф Пентагона Ллойд Остин. Трансляция доступна на официальном сайте верхней палаты американского парламента.

«Вы упомянули, что мы вынуждены покинуть Нигер. Мы покинем Нигер», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее военнослужащие армии США объявили о режиме повышенной боевой готовности из-за размещения поблизости российского контингента на территории авиабазы Военно-воздушных сил Нигера.