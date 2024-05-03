Военные США обеспокоились близким соседством с российскими коллегами в Нигере

Военные США в Нигере объявили повышенную готовность из-за коллег из России

Военные армии США объявили о режиме повышенной боевой готовности из-за размещения российских коллег на территории авиабазы ВВС Нигера. Об этом сообщают РИА Новости.

«Русские [военнослужащие] разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же служат около 150 итальянских военных и около 100 немцев», — заявил один из источников в нигерийских силовых структурах, отметив, что немцы и итальянцы никак не отреагировали на прибытие и размещение их российских коллег.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские военные разместились на занятой войсками США военной авиабазе 101. Это произошло на фоне требования властей африканской страны о выводе тысячи американских военных из Нигера.

Хотя российских военных разместили в отдельном ангаре, территория авиабазы небольшая, из-за чего военнослужащие двух стран оказались в непосредственной близости.

