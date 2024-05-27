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15:44, 27 мая 2024Экономика

Выгоду покупки квартиры с ремонтом оценили

Life.ru: жилье с ремонтом выгоднее покупать на первичном рынке, чем на вторичном

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Квартиру в новостройке выгоднее приобретать с ремонтом, а на вторичном рынке — без него. Перспективы покупки жилья с готовой отделкой оценили опрошенные Life.ru эксперты.

«В новостройках разрыв в стоимости квартир с отделкой и без составляет 20–30 процентов в зависимости от класса и конкретного проекта», — отметил коммерческий директор сервиса «Яндекс.Недвижимость» Евгений Белокуров. Однако, когда ремонт включен в стоимость кредита, собственник сможет сразу заехать в квартиру и не тратить силы, время и дополнительные деньги на работы по переустройству.

На вторичном рынке недвижимости ситуация отличается — ремонт практически не влияет на стоимость жилья. Гораздо важнее оказываются локация, инфраструктура, транспортная доступность, класс и год постройки дома. Кроме того, наличие ремонта в этом случае — субъективное понятие.

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«Иногда даже полностью готовые вторичные квартиры могут требовать исправления небольших нюансов: например, починки труб, подклеивания или замены обоев, покраски и так далее. В любом случае, приобретая "вторичку", требующую полного или частичного ремонта, покупатель должен грамотно рассчитать бюджет и будущие затраты, включив в них стоимость материалов, услуги специалистов и дизайнера», — пояснил Белокуров.

Руководитель офисов «Митино» и «Крылатское» агентства «Инком-недвижимость» Наталия Борзенкова посоветовала приобретать квартиру без ремонта тем, у кого есть возможность не заезжать в нее сразу после покупки — в ней можно будет сделать все под свои запросы. Недостатком вторичного жилья без ремонта специалисты назвали необходимость потратить время на переустройство объекта под личные нужды.

Ранее больше половины россиян признались, что готовы потратить на ремонт квартиры или дачи до 100 тысяч рублей. При этом 72 процента респондентов отметили, что траты на ремонт обычно превышают запланированный бюджет.

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      Нина Ташевская
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