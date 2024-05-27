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11:46, 27 мая 2024Ценности

Юлия Пересильд покачалась на качелях в откровенном бикини

39-летняя актриса Юлия Пересильд покачалась на качелях в откровенном бикини

Кадр: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд снялась в откровенном купальнике на Пхукете, Таиланд. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» снялась в розовом бикини на фоне моря во время отдыха. Она покачалась на подвешенных к дереву качелях спиной к камере. При этом 39-летняя артистка позировала в белой распахнутой рубашке и обнажающих ягодицы трусах. В то же время она распустила влажные волосы и надела солнцезащитные очки.

В подписи знаменитость указала, что провела на острове почти месяц.

Ранее в мае мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева также показала фигуру в бикини на новом фото.

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      Карина Черных
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