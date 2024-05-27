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11:16, 27 мая 2024Ценности

Ляйсан Утяшева опубликовала фото в бикини

38-летняя российская гимнастка Ляйсан Утяшева показала фигуру в красном бикини

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мастер спорта по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева показала фигуру в купальнике на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя спортсменка отправилась на отдых, где снялась в красном бикини с растительным принтом. Комплект включал топ с треугольными чашками и трусы с заниженной талией. Также позировавшая у зеркала знаменитость примерила бусы и браслеты и оставила распущенными волосы.

Фото: @liasanutiasheva

«Ну что, сезон купальников считаю официально открытым», — подписала она кадр.

Ранее в мае российская фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в откровенном наряде и показала фото фанатам.

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      Алина Гостева
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