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09:39, 20 мая 2024Ценности

Фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в бикини на яхте

Фигуристка Загитова отметила 22-летие в бикини на яхте и показала фото фанатам

Фото: @azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в откровенном наряде и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка отпраздновала 22-летие, снявшись в сером купальнике на яхте. Так, она предстала на размещенных кадрах в бикини, которое состояло из топа-бандо и стрингов с заниженной талией. Кроме того, знаменитость примерила черный топ и трусы с завязками.

Пользователи сети оценили фото в комментариях. «Шикарная, сексуальная, взрослая, красивая девушка», «С каждым днем все прекраснее», «Просто невероятная», — восхитились подписчики.

Ранее в мае спортсменки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) приняли участие в рекламной съемке бренда нижнего белья Skims, который принадлежит телезвезде Ким Кардашьян.

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      Карина Черных
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