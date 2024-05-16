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11:46, 16 мая 2024Ценности

Популярные баскетболистки снялись в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян

Баскетболистки Кэндис Паркер и Келси Плам снялись в рекламе белья бренда Skims

Фото: skims.com

Спортсменки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) приняли участие в рекламной съемке бренда нижнего белья Skims, который принадлежит телезвезде Ким Кардашьян. Снимки опубликованы на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Популярные баскетболистки Кэндис Паркер, Дижонаи Кэррингтон, Келси Плам, Скайлар Диггинс-Смит и Кэмерон Бринк снялись в различных моделях нижнего белья ретейлера. Знаменитости позировали в комплектах базовых цветов, держа в руках баскетбольные мячи. Образы знаменитостей дополняли различные массивные украшения — колье, цепи, серьги и браслеты.

Известно, что ранее в фотосессиях Skims принимали участие и звезды шоубизнеса, среди которых рэпер Usher, актриса Сабрина Карпентер и певица Лана Дель Рей.

В ноябре 2023 года женщины раскрыли неожиданный плюс бюстгальтеров с имитацией торчащих сосков из ассортимента бренда Skims. Выяснилось, что дизайн нового нижнего белья оценили покупательницы, которые пережили рак молочной железы.

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      Майя Пономаренко
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