Адвокатам Навального продлен арест по делу об экстремизме

Суд продлил арест адвокатам Липцеру и Кобзеву по делу об экстремизме

Басманный суд Москвы продлил арест адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Алексею Липцеру, Игорю Сергунину и Вадиму Кобзеву, которых следственные органы обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа. Он заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении юристов.

Им вменяется статья 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову. Она находится за границей.