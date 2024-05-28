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13:51, 28 мая 2024Силовые структуры

Адвокатам Навального продлен арест по делу об экстремизме

Суд продлил арест адвокатам Липцеру и Кобзеву по делу об экстремизме

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил арест адвокатам Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Алексею Липцеру, Игорю Сергунину и Вадиму Кобзеву, которых следственные органы обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа. Он заявил о завершении расследования уголовного дела в отношении юристов.

Им вменяется статья 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. По версии следствия, адвокаты, используя свой статус, посещали колонию, где сидит Навальный, регулярно передавали информацию между участниками экстремистского сообщества, тем самым содействуя ему в руководстве.

МВД России объявило в розыск адвоката Ольгу Михайлову. Она находится за границей.

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      Любовь Ширижик
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