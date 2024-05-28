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18:44, 28 мая 2024Силовые структуры

Арестован бывший мэр российского города

Mash: экс-мэра Магаса арестовали за хищения и превышение полномочий

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ингушетии арестовали бывшего мэра Магаса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца. Его подозревают в крупных хищениях из бюджета и превышении полномочий. Предварительно, экс-мэр устраивал махинации через благотворительный фонд.

Позже в канале появилась информация, что арестованный скрылся от полиции и его объявили в федеральный розыск. Бывший чиновник, предварительно, смог сбежать от правоохранителей в Грозном.

Ранее Биробиджанский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего мэра столицы Еврейской автономной области Александра Головатого за злоупотребление полномочиями.

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      Екатерина Кашурникова
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