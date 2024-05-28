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09:36, 28 мая 2024Мир

Белый дом приказал Израилю защитить население в Рафахе

Reuters: администрация Байдена приказала защитить гражданское население в Рафахе

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приказала Израилю принять все возможные меры для защиты гражданского населения в Рафахе после того, как военный удар в этом регионе привел к десяткам жертв. Об этом сообщает Reuters.

«Как мы ясно дали понять в разговоре с израильскими властями, Тель-Авив должен принять все возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения», — сообщила представитель Белого дома Эдриенн Уотсон.

Она добавила, что «Тель-Авив имеет право отвечать ХАМАС» за нападение на израильских гражданских лиц, однако «важно не допускать еще большего количества жертв».

Ранее Израиль нанес мощный удар по Рафаху. Власти Газы и медики заявляют, что атака пришлась на лагерь для перемещенных лиц, который был определен Израилем как «безопасная зона».

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      Дарья Устьянцева
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