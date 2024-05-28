Боррель сообщил о трудностях с поставками помощи для Украины

Боррель: ЕС испытывает трудности с поставками военной помощи для Украины

Страны Европейского союза (ЕС) испытывают трудности с поставками обещанной Украине военной помощи. Об этом сообщил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов», — заявил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что промедление в поставках помощи «показывает, что между обещаниями и делами (...) есть некоторые проблемы».

Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС намерены 28 мая обсудить снятие ограничений на нанесение Украиной ударов по территории России с помощью западного оружия.