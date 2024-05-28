Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 28 мая 2024Мир

Боррель сообщил о трудностях с поставками помощи для Украины

Боррель: ЕС испытывает трудности с поставками военной помощи для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) испытывают трудности с поставками обещанной Украине военной помощи. Об этом сообщил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов», — заявил глава европейской дипломатии.

Он добавил, что промедление в поставках помощи «показывает, что между обещаниями и делами (...) есть некоторые проблемы».

Ранее Боррель заявил, что министры обороны ЕС намерены 28 мая обсудить снятие ограничений на нанесение Украиной ударов по территории России с помощью западного оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Бельгии обозначил границы применения оружия ВСУ

      Клава Кока раскрыла секрет стройности

      Названы основные тренды в соцсетях

      Популярный российский блогер развеял миф о заработках на телевидении

      Глава РАН заявил о пристальном внимании к уголовным делам против ученых

      В зоне СВО задействовали новейший передвижной диспетчерский пункт

      Центробанк сообщил о новом аргументе в пользу повышения ставки

      Раскрыто лучшее упражнение от головной боли

      Излюбленный курорт россиян в Азии захотел возобновить прямое авиасообщение

      В Татарстане активистке дали условный срок за дискредитацию Российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше