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19:15, 28 мая 2024Силовые структуры

Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

Экс-мэра Магаса Усмана Аушева объявили в розыск

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Против экс-чиновника возбуждено дело по статье о превышении полномочий и мошенничестве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Аушева арестовали на два месяца. Предварительно, экс-мэр устраивал махинации через благотворительный фонд.

Позже в канале появилась информация, что арестованный скрылся от полиции. Он смог сбежать от правоохранителей в Грозном.

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      Екатерина Кашурникова
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