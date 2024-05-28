Бывшего мэра Магаса объявили в розыск

Экс-мэра Магаса Усмана Аушева объявили в розыск

Бывшего мэра Магаса Усмана Аушева объявили в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

Против экс-чиновника возбуждено дело по статье о превышении полномочий и мошенничестве.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Аушева арестовали на два месяца. Предварительно, экс-мэр устраивал махинации через благотворительный фонд.

Позже в канале появилась информация, что арестованный скрылся от полиции. Он смог сбежать от правоохранителей в Грозном.