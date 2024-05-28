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14:33, 28 мая 2024Силовые структуры

Бывшего замгубернатора российского региона обманули на 22 миллиона рублей

«Регнум»: мошенники украли у экс-замгубернатора ХМАО Кима 22 млн руб.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Бывший заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летний Александр Ким стал жертвой телефонных мошенников — он перевел им 22 миллиона рублей. Об этом сообщает «Регнум».

20 апреля Ким, находящийся на рабочем месте в «Москва-Сити», получил сообщение якобы от губернатора ХМАО Натальи Комаровой. В нем говорилось, что у мужчины проблемы с финансовыми махинациями, с которыми ему помогут «сотрудники ФСБ». Затем Кима убедили, что с его счета идет финансирование Вооруженных сил Украины, поэтому ему требуется срочно перевести средства на «безопасный счет». Обманутый Ким взял в кредит 15 миллионов рублей и перевел мошенникам.

После этого аферисты вновь связались с ним под видом Росфинмониторинга и рассказали о попытке перевода одобренного банком кредита на счета иноагента, находящегося на территории Украины. Напугав Кима возбуждением уголовного дела за спонсирование экстремизма, мошенник заставил его перевести еще деньги.

Общий ущерб составил 22 миллиона рублей. Ким понял, что его обманывают, когда мошенники стали убеждать его перевести на «безопасный счет» сбережения родственников. Он обратился в правоохранительные органы. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Ким занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 по 2015 год.

28 мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге телефонные аферисты обманули 72-летнего профессора «силы мысли» Константина Короткова на 270 тысяч рублей.

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      Любовь Ширижик
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