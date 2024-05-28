Российского профессора «силы мысли» обманули аферисты на 270 тысяч рублей

В Петербурге аферисты обманули профессора «силы мысли» Короткова на 270 тыс руб

В Санкт-Петербурге телефонные аферисты обманули 72-летнего профессора «силы мысли» Константина Короткова на 270 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Коротков обратился в полицию и рассказал, что ему поступил звонок от телефонных мошенников, которые представились сотрудниками госслужб. Они предупредили профессора о том, что с его карты хотят украсть деньги. Затем злоумышленники прислали ему ссылку в телеграмм и сказали, что Коротков должен перейти по ней. После того, как профессор открыл ссылку, мошенники списали его деньги.

Уточняется, что Коротков — научный сотрудник НИИ физической культуры, известный ученый с 18 патентами и научными статьями. Под его руководством был разработан метод газозарядной визуализации. Он изучает границы человеческого сознания, «энергетические поля», а также возможность влиять на людей силой мысли.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули российского профессора, занимающегося разработкой беспилотных автомобилей, выманив у него 33 миллиона рублей.