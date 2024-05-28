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11:16, 28 мая 2024Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном топе без бюстгальтера

Эльза Хоск

Эльза Хоск . Фото: @hoskelsa

Шведская топ-модель Эльза Хоск снялась в откровенном наряде во время отдыха за городом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летнюю манекенщицу запечатлели в изделиях ее собственного бренда Helsa Studio. Она предстала перед камерой в монохромном белом образе, который включал широкий прозрачный топ с вышивкой на тонких бретелях, удлиненные брюки и повязанную на голову косынку. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее грудь.

Модель распустила волосы, сделала красный маникюр и нанесла макияж в естественной цветовой гамме.

Ранее в мае российская супермодель Ирина Шейк также снялась в откровенном бикини во время отдыха у воды.

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      Карина Черных
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