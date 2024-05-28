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10:45, 28 мая 2024Ценности

Ирина Шейк отдохнула в откровенном бикини

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном бикини на пирсе
Фото: @irinashayk

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном купальнике во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах, позируя на пирсе с собакой в руках. При этом она примерила миниатюрное черное бикини, которое не полностью прикрывало ее грудь.

В то же время знаменитость запечатлели на пляже с упомянутым питомцем на поводке в облегающем макси-платье с длинными рукавами, подчеркивавшем ее фигуру. В свою очередь, модель распустила волосы, надела солнцезащитные очки и отказалась от обуви.

Ранее Шейк поделилась откровенным фото манекенщицы Стеллы Максвелл в честь ее дня рождения.

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      Карина Черных
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