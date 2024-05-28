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09:25, 28 мая 2024Путешествия

Двигатель самолета загорелся перед взлетом и попал на видео

Fox News: двигатель самолета United Airlines загорелся перед взлетом в Чикаго

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines загорелся перед взлетом в аэропорту Чикаго. Подробности сообщил канал Fox News.

Лайнер Airbus A320, на борту которого находились 148 пассажиров и пять членов экипажа, следовал в международный аэропорт Сиэтл-Такома 27 мая. Перед отправлением у воздушного судна вспыхнул двигатель.

Нештатная ситуация попала на видео. На записи показан черный дым, который вырывался из-под левого крыла самолета. Из-за неисправности взлет воздушного судна пришлось прервать. Борт отбуксировали на стоянку, а пассажиров эвакуировали. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стюардесса Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Она ударилась об потолок во время турбулентности и сломала позвоночник.

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      Мария Борисова
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