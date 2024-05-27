Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:29, 27 мая 2024Путешествия

Стюардесса сломала позвоночник во время турбулентности на рейсе из Стамбула

Стюардесса Turkish Airlines сломала позвоночник на рейсе из Стамбула в Измир

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Уточняется, что Airbus A321 попал в турбулентность вскоре после просьбы пилота пристегнуть ремни безопасности из-за внезапной потери высоты. Бортпроводница, которая работала в компании всего два месяца, ударилась о потолок, а потом упала на пол. В результате инцидента женщина сломала позвоночник.

Материалы по теме:
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что произошло на борту?
21 мая 2024

Как сообщает издание, после рейса пострадавшую немедленно доставили в больницу. По словам медицинского персонала, ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее похожий случай произошел с самолетом авиакомпании Qatar Airways, летевшим из Дохи в Дублин. Из-за сильной турбулентности более десяти человек на рейсе были травмированы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС включил 19 человек и ФСИН России в санкционный режим Навального

      В Госдуме отреагировали на идею расширить досрочную пенсию

      Женщина потеряла собаку во Франции и нашла ее в Португалии

      В России назвали неожиданно появившуюся в год начала СВО угрозу

      На Украине заявили об усилении кадрового голода из-за мобилизации

      Песков указал на противоречие слов Столтенберга об Украине

      Испания и Украина подписали соглашение о безопасности

      Стюардесса сломала позвоночник во время турбулентности на рейсе из Стамбула

      Названо оптимальное количество чая в сутки

      Известный американский рэпер лишился крупного контракта после секс-скандала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше