Стюардесса сломала позвоночник во время турбулентности на рейсе из Стамбула

Стюардесса Turkish Airlines сломала позвоночник на рейсе из Стамбула в Измир

Стюардесса авиакомпании Turkish Airlines получила серьезную травму во время полета из Стамбула в Измир. Об этом пишет Hürriyet Daily News.

Уточняется, что Airbus A321 попал в турбулентность вскоре после просьбы пилота пристегнуть ремни безопасности из-за внезапной потери высоты. Бортпроводница, которая работала в компании всего два месяца, ударилась о потолок, а потом упала на пол. В результате инцидента женщина сломала позвоночник.

Как сообщает издание, после рейса пострадавшую немедленно доставили в больницу. По словам медицинского персонала, ей оказывают всю необходимую помощь.

Ранее похожий случай произошел с самолетом авиакомпании Qatar Airways, летевшим из Дохи в Дублин. Из-за сильной турбулентности более десяти человек на рейсе были травмированы.