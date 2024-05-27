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12:13, 27 мая 2024Путешествия

Дюжина человек получила травмы во время турбулентности на рейсе в Европу

Дюжина человек получила травмы на рейсе Qatar Airways из Дохи в Дублин

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Дюжина человек получила травмы во время сильной турбулентности на рейсе из Дохи, Катар, в Дублин, Ирландия. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителей аэропорта европейского города.

Уточняется, что инцидент произошел с бортом авиакомпании Qatar Airways. Во время полета над Турцией самолет попал в турбулентность, в результате которой пострадали шесть пассажиров и шесть членов экипажа.

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После посадки в аэропорту Дублина лайнер встретили экстренные службы. Восемь человек доставили в местную больницу. Перевозчик сообщил, что по факту происшествия проводится внутреннее расследование.

21 мая борт авиакомпании Singapore Airlines, летевший из Лондона в Сингапур, попал в сильную турбулентность. В результате более 70 человек получили ранения, один мужчина не выжил.

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      Марина Черняк
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