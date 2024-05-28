Джордж Мартин высказался о современных экранизациях книг

Писатель Джордж Мартин раскритиковал современные экранизации книг

Американский писатель-фантаст, создатель цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Р. Р. Мартин высказался о современных экранизациях книг. Свою позицию он выразил в личном блоге Not a Blog.

Мартин заявил, что современные продюсеры и авторы экранизаций зачастую портят оригинальный материал, адаптируя его под киноформат. «Каким бы выдающимся писателем ни был автор, какой бы замечательной ни была книга, всегда найдется кто-то, кто считает, что может сделать лучше, кто горит желанием взять историю и "улучшить" ее. Но они никогда не делают ее лучше. В девятистах девяноста девяти случаях из тысячи они делают ее хуже», — пояснил он.

При этом писатель отметил, что существуют и достойные экранизации. В частности, он положительно отозвался о хите телеканала FX и сервиса Hulu «Сегун».

Ранее Мартин оценил работу шоураннера сериала «Дом Дракона» Райана Кондала, который работал над адаптацией его произведения. Писатель заявил, что он впечатлен не только тем, как Кондал адаптировал его роман, но и творческими дополнениями к нему.