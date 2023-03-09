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12:54, 9 марта 2023Культура

Появились новые подробности второго сезона «Дома дракона»

Шоураннер «Дома дракона» Кондал пообещал пять новых драконов во втором сезоне сериала

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал раскрыл новые детали второго сезона, пообещав зрителям больше драконов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Вы встретите пять новых драконов», — сказал Кондал на мероприятии FYC канала HBO, добавив, что съемки предстоящего сезона начнутся очень скоро, в 2023 году.

Также писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты «Игра престолов» и «Дом дракона», рассказал о том, насколько он впечатлен не только тем, как Кондал адаптировал его роман, но и творческими дополнениями к нему. «"Пламя и кровь" — это набросок, его нельзя показывать на телевидении. Так что его нужно доработать. И здесь, я думаю, Райан и его команда сценаристов проделали изумительную работу», — поделился писатель.

Ранее в HBO намекнули, что второй сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года. При этом контент-директор HBO Кейси Блойс не раскрыл точную дату премьеры, однако назвал предположение журналистов о времени релиза неплохим. Также он отметил, что сериал не сможет стать номинантом на премию «Эмми-2024», поскольку для этого продолжение шоу должно выйти не позже 31 мая.

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Варвара Кошечкина
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