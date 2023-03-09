Появились новые подробности второго сезона «Дома дракона»

Шоураннер «Дома дракона» Кондал пообещал пять новых драконов во втором сезоне сериала

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал раскрыл новые детали второго сезона, пообещав зрителям больше драконов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Вы встретите пять новых драконов», — сказал Кондал на мероприятии FYC канала HBO, добавив, что съемки предстоящего сезона начнутся очень скоро, в 2023 году.

Также писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты «Игра престолов» и «Дом дракона», рассказал о том, насколько он впечатлен не только тем, как Кондал адаптировал его роман, но и творческими дополнениями к нему. «"Пламя и кровь" — это набросок, его нельзя показывать на телевидении. Так что его нужно доработать. И здесь, я думаю, Райан и его команда сценаристов проделали изумительную работу», — поделился писатель.

Ранее в HBO намекнули, что второй сезон «Дома дракона» выйдет не раньше лета 2024 года. При этом контент-директор HBO Кейси Блойс не раскрыл точную дату премьеры, однако назвал предположение журналистов о времени релиза неплохим. Также он отметил, что сериал не сможет стать номинантом на премию «Эмми-2024», поскольку для этого продолжение шоу должно выйти не позже 31 мая.