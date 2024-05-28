Еще несколько стран ЕС признают Палестину

Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия признают Палестину

Такие страны Европейского союза (ЕС), как Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия, признают Палестину суверенным государством в ближайшее время. Об этом сообщил палестинский посол в России Абдель Хафиз Нофаль, его слова передает ТАСС.

«Мы ожидаем признания Палестины Словенией уже на днях. Также в ближайшее время мы ждем Люксембург, Бельгию и Португалию. Почему Израиль повторяет действия после Второй мировой войны, холокост и все это? Именно эти вопросы начали задавать в Европе», — рассказал посол.

Дипломат добавил, что страны Евросоюза начали осознавать, что «что-то идет не так».

22 мая три европейские страны — Испания, Ирландия и Норвегия — признали Палестину независимым государством. Соответствующее решение должно вступить в силу 28 мая.